«Нафтогаз»: Україна розпочала опалювальний сезон — уже запущено 99,7% котелень

Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон — запущено 99,7% котелень.

Про це 28 листопада повідомив глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Так, опаленням забезпечені 99,6% житлових будинків, 97,9% садків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я.

Водночас основне завдання сьогодні — забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені. Так, наприклад, станом на 28 листопада вже вдалось відновити 316 об’єктів теплопостачання — це 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів. Особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.