У Києві 55% абонентів залишаються без світла

У понеділок, 28 листопада, в режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів Києва.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Там зазначають, що максимальна тривалість кожного відключення має становити не більше 5 годин.
«Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не увімкнули електроживлення від 23 листопада — звертайтеся в ДТЕК. Через чатбот компанії у Telegram або можете написати у Facebook», — порадили в КМДА.
«Укренерго» з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території України внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.
- Російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.
- За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на обʼєкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
- Станом на 27 листопада в енергосистемі країни досі є дефіцит потужності, проте 80% потреб споживання електрики вже забезпечено.