«Укренерго» запровадила аварійні відключення. Причина — неробочі енергоблоки та погана погода

На всій території України застосовуються аварійні відключення, оскільки в енергосистемі зростає дефіцит потужності.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%», — повідомили в компанії.

Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться до роботи, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.