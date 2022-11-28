«Спроба зробити ефективне управління». Подоляк пояснив критику Зеленським ситуації з «Пунктами незламності» у Києві

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не бачить політичної складової у ситуації з «Пунктами незламності» у Києві. Раніше президент Володимир Зеленський дорікнув столичній владі за «профанацію» з відкриттям цих пунктів.

Про це Подоляк розповів у YouTube-проєкті «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».

Він заперечив, що «Пункти незламності» — це проєкт Офісу президента. «Пункти незламності» — не тільки проєкт ОП. У ньому беруть участь інші міністерства, ДСНС, місцеві органи влади», — зазначив Подоляк.

Радник голови ОП назвав ситуацію «дивною», оскільки у столиці є мобільні пункти від ДСНС, але немає мережі, яку можна створити за рахунок шкіл, дитсадочків, «куди принести низку генераторів, Starlink і зробити більш-менш обладнаний і комфортний пункт». «То коли ми говоримо про «Пункти незламності» — це питання про готовність місцевих органів влади розуміти ситуацію. Не говорити про евакуацію, а правильно визначати пріоритети роботи, про що говорить президент», — підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що, враховуючи кількість людей в Києві, «Пунктів незламності» має бути щонайменше півтори-дві тисячі.

Крім того, Подоляк розкритикував столичну владу за заяви про можливу евакуацію міста у разі блекауту. «Будьте вдячні за те, що люди не «алармують». У нас люди говорять: «Що тобі треба ще, державо»? А держава починає: «Ой, давайте зараз думати, що маємо всі втекти із країни. Навіщо нам будувати ці «Пункти незламності», якщо завтра все одно буде ракетна атака? Навіщо ми ремонтуємо ці розподільчі трансформатори? Там же АЕС у нас зупинилася». Я не розумію, навіщо держава про це говорить? Держава має говорити: працюємо, встаємо, шоста ранку — уже сидимо на ремонтних бригадах і вже працюємо. Люди самі додадуть спроможності державі все це витримати», — пояснив радник голови ОП.