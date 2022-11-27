У Києві облаштували понад 430 пунктів обігріву. Ще 100 розгорнуть у разі надзвичайної ситуації

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці облаштували понад 430 пунктів обігріву, ще 100 збираються розгорнути у разі надзвичайної ситуації.

Роботу вказаних пунктів забезпечують близько 500 генераторів. У пунктах люди можуть зарядити телефон і зігрітися. У приміщеннях є запас питної води.

Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.