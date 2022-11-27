У Києві облаштували понад 430 пунктів обігріву. Ще 100 розгорнуть у разі надзвичайної ситуації

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці облаштували понад 430 пунктів обігріву, ще 100 збираються розгорнути у разі надзвичайної ситуації.
Роботу вказаних пунктів забезпечують близько 500 генераторів. У пунктах люди можуть зарядити телефон і зігрітися. У приміщеннях є запас питної води.
Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.
- 25 листопада президент Зеленський дорікнув столичній владі за «профанацію» з відкриттям «пунктів незламності». Того ж дня Кличко заявив, що в столиці працює понад 400 пунктів обігріву.
- На наступний день депутати «Слуги народу» перевірили роботу столичних пунктів. Голова СН Давид Арахамія заявив, що у Києві з 530 «пунктів незламності», 20% виявилися закритими
- У Київській області в 69 громадах ще в кінці жовтня встановили понад 700 пунктів обігріву.