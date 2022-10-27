У Київській області встановили 754 пункти обігріву

У 69 громадах Київської області встановили 754 пункти обігріву. У селах і селищах міського типу пункти обігріву розраховані на 30 людей, у містах — до 300.

Про це повідомляють у Київській ОДА.

Пункти обігріву забезпечені приладами резервного живлення, у більшості випадків — генераторами. У пунктах є пічки, електричні обігрівачі та теплові пушки.

Там можна випити гарячі напої та перекусити. Вони функціонуватимуть у період зниження температури повітря та за можливого відключення електроенергії або опалення. У наявності як стаціонарні, так і мобільні пункти обігріву.

У Києві стаціонарними пунктами обігріву є станції метро «Тараса Шевченка» і «Дарниця».

Адреси найближчих пунктів обігріву в Київській області можна дізнатися в органах місцевого самоврядування.