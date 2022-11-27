У Туреччині заявили про ліквідацію 480 терористів на півночі Сирії та Іраку в ході операції «Кіготь-меч», яку турецькі війська розпочали в ніч проти 20 листопада.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає TRT Haber.

Акар заявив, що війська відплатять за кожну краплю турецької крові, натякаючи на жертв вибуху в Стамбулі, де 13 листопада на вулиці Істікляль загинули шестеро людей і понад 80 дістали поранення.

Операція «Кіготь-меч» спрямована проти забороненої в країні Робітничої партії Курдистану, курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) та «Сирійських демократичних сил» (SDF), які очолюють курди.