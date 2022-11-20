Туреччина вдарила по базах курдських бойовиків у Сирії та Іраку

Турецька авіація завдала ударів по базах курдських бойовиків на півночі Сирії та у північному Іраку.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини.
За їхніми даними, ці бази використовувалися для нападів на Туреччину.
У турецькому оборонному відомстві також зазначили, що цю військову операцію провели «відповідно до прав на самооборону, що випливають із статті 51 Статуту Організації Обʼєднаних Націй».
Удари були націлені на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і угрупування сирійських курдів YPG, які Туреччина вважає крилом РПК.
- 14 листопада уряд Туреччини звинуватив курдських бойовиків у вибуху на вулиці Істікляль у Стамбулі 13 листопада, у результаті якого загинуло шість людей і понад 80 отримали поранення. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. Робітнича партія Курдистану та Сирійські демократичні сили заперечують свою причетність.
- 19 листопада Сирійські демократичні сили (SDF), які очолюють курди, повідомили, що турецька авіація обстріляла два села на півночі Сирії.