Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine. Її мета — відправити 60 суден із їжею до найбідніших країн Африки

Україна запускає міжнародну ініціативу Grain from Ukraine. Її мета — до літа наступного року відправити в найбідніші країни Африки 60 суден з їжею, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
«Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів щонайменше 60 суден — не менше ніж десять на місяць — до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія. Усі вони гостро потребують допомоги», — заявив на установчому саміті ініціативи президент Володимир Зеленський.
За його словами, лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. А 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті щонайменше 5 мільйонів жителів світу.
Відповідну ініціативу Україна запустила на 90-і роковини Голодомору, який у 1932—1933 роках влаштувала радянська влада проти українців.
Зеленський заявив, що в день старту до ініціативи приєдналися 20 країн світу. Усі вони виділятимуть кошти на те, щоб відправити їжу до найбідніших країн. Загалом на першому саміті зібрали майже $150 мільйонів.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН та Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Уже 2 листопада росія передумала і повернулася до «зернової угоди», а 17 листопада угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.