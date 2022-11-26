У Києві планують повернутися до стабільних графіків відключень у неділю. Світло є у 75% людей, тепло — у 90%

У Києві планують повернутися до стабільних графіків відключення світла вже в неділю. Наразі 25% жителів столиці сидять без електрики.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу «Київ».

«Зараз 25% мешканців Києва без електропостачання. Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключень», — пояснив він.

Також Кличко зазначив, що наразі ситуація вже набагато краща.

Крім цього, мер повідомив, що у столиці 90% жителям відновили теплопостачання. Ремонтники працюють цілодобово, щоб повернути тепло в усі домівки.