У Києві планують повернутися до стабільних графіків відключень у неділю. Світло є у 75% людей, тепло — у 90%

У Києві планують повернутися до стабільних графіків відключення світла вже в неділю. Наразі 25% жителів столиці сидять без електрики.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу «Київ».
«Зараз 25% мешканців Києва без електропостачання. Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключень», — пояснив він.
Також Кличко зазначив, що наразі ситуація вже набагато краща.
Крім цього, мер повідомив, що у столиці 90% жителям відновили теплопостачання. Ремонтники працюють цілодобово, щоб повернути тепло в усі домівки.
- Усі атомні електростанції України вже відновили підключення до національної енергосистеми після російської ракетної атаки, яка сталася 23 листопада. До мережі підʼєднані Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька та Чорнобильська АЕС. Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, ще 24 листопада повідомила, що зовнішнє підключення до обʼєкта відновлено.
- Напередодні повідомлялося, що в енергосистемі України досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії — 30% від потреби споживання.