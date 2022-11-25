В енергосистемі України досі суттєвий дефіцит електроенергії — 30% від потреби споживання

В енергосистемі України досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії — 30% від потреби споживання.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам. Для того щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр «Укренерго» ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби», — заявили в компанії.
В «Укренерго» додали, що станом на 19:00 обсяг наявних в системі потужностей достатній, аби оптимально та рівномірно чергувати вимикання світла в кожній області та Києві.
- Усі атомні електростанції України вже відновили підключення до національної енергосистеми після російської ракетної атаки, яка сталася 23 листопада.
- До мережі підʼєднані Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька та Чорнобильська АЕС. Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, ще 24 листопада повідомила, що зовнішнє підключення до обʼєкта відновлено.