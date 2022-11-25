МАГАТЕ: Усі українські АЕС відновили доступ до електромережі після ракетної атаки

Усі атомні електростанції України відновили підключення до національної енергосистеми після російської ракетної атаки 23 листопада.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

До мережі під’єднані Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька та Чорнобильська АЕС.

Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, ще вчора повідомила, що зовнішнє підключення до об’єкта відновлено. Наразі ЗАЕС в режимі зупинки, але вона потребує електроенергії для підтримки основних функцій безпеки та охорони.

У МАГАТЕ додали, що на наступному тижні відправлять наглядачів на Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку станції.