Попри штраф мер Харкова Терехов планує й надалі спілкуватися з жителями міста російською

Мер Харкова Ігор Терехов, якого оштрафували за порушення мовного закону, заявив, що з харківʼянами продовжить спілкуватися російською.
Про це він сказав у коментарі Суспільному.
«Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською», — зазначив Терехов.
При цьому мер не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови у нього є час до 4 грудня.
- 24 листопада мовний омбудсман Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на Терехова за порушення мовного закону. У зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Терехов використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.