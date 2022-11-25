ГУР: Завдяки придбаному фондом Притули супутнику вдалося розвідати 150 районів розташування ворога

Головне управління розвідка Міністерства оборони провело космічну розвідку обʼєктів ворога.

Про це повідомляється на сторінці ГУР.

Управління провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. «Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників», — повідомляє ГУР.

Там підкреслили, що завдяки проєкту вдалося виявити та підтвердити близько 2 600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, самохідні артилерійські установки, бойові броньовані машини, вертольоти, оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», зенітно-ракетні комплекси С-300, зенітний ракетно-гарматний «Панцир-С1», ворожі радіолокаційний стації, понтонні переправи, катери та намети в місцях розташування підрозділів ворога.

«Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога в лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі», — зазначили в ГУР.