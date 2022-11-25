ГУР: Завдяки придбаному фондом Притули супутнику вдалося розвідати 150 районів розташування ворога

Головне управління розвідка Міністерства оборони провело космічну розвідку обʼєктів ворога.
Про це повідомляється на сторінці ГУР.
Управління провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. «Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників», — повідомляє ГУР.
Там підкреслили, що завдяки проєкту вдалося виявити та підтвердити близько 2 600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, самохідні артилерійські установки, бойові броньовані машини, вертольоти, оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», зенітно-ракетні комплекси С-300, зенітний ракетно-гарматний «Панцир-С1», ворожі радіолокаційний стації, понтонні переправи, катери та намети в місцях розташування підрозділів ворога.
«Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога в лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі», — зазначили в ГУР.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 18 серпня волонтер Сергій Притула повідомив, що зібрані гроші на Bayraktar TB2, які Україна в підсумку отримала безкоштовно, витратили на супутник. Компанія ICEYE надасть уряду України всі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів.