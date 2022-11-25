У «Дії» починається бета-тестування подачі заяви на шлюб

На порталі «Дія» розпочинається тестування послуги подачі заяви для реєстрації шлюбу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

На порталі можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід. Долучитися до бета-тестування послуги можуть українці, які досягли 18 років та мають електронний підпис.

«Записатися на бета-тест можна тільки парою: наречений та наречена. Хоч це і тестування, ваша заява проходить реальний процес реєстрації», — повідомило Мінцифри.