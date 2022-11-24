На півдні України знайшли 50 місць масованих поховань — 200 жертв уже ідентифікували

На звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей пошукові групи виявили 50 місць масових поховань. Українські фахівці вже ідентифікували тіла майже 200 загиблих.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, командам допомагають місцеві жителі, які вказують на досі невідомі місця поховань.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

«Поки наймасовіше виявлено в Ізюмі [Харківської області]. Утім, і на інших локаціях трапляються не менш масштабні за чисельністю могили», — сказав Котенко.

Пошукові роботи, ексгумація та ідентифікація тіл у Донецькій та Харківській областях тривають, зазначили в Мінреінтеграції.