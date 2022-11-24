«Енергоатом»: Живлення на ЗАЕС відновили, на інших трьох атомних станціях запускають енергоблоки

Живлення на Запорізькій атомній електростанції вже відновили, вона почала живитися від енергосистеми України. Водночас на інших трьох атомних станціях запускають енергоблоки.

Про це повідомив очільник «Енергоатому» Петро Котін.

Він нагадав, що через масований удар росіян 23 листопада відбулися аварійні спрацювання на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС. Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском усіх дизель-генераторів. Таким чином уперше за 40 років української атомної енергетики всі АЕС були відключені.

«Сьогодні зранку, 24 листопада 2022 року, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Усі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено», — зазначив Котін.