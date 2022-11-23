Окупанти пограбували вантаж «Енергоатому» на шляху до Запорізької АЕС

Російські окупанти пограбували вантаж із критично важливим обладнанням і запчастинами, який прямував на Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомили в компанії «Енергоатом».
На блокпосту у Василівці росіяни змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів із 300. Після цього транспорт поїхав далі.
«Обігрівачі потрібні ЗАЕС, щоб підтримувати температуру у приміщеннях, а також створити умови роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію», — пояснили в «Енергоатомі».
- 18 листопада Рада Міжнародного агентства з атомної енергії, до якої входять 35 країн, ухвалила третю резолюцію від початку повномасштабної війни в Україні. У цьому документі Рада МАГАТЕ закликала росію припинити всі дії на ядерних обʼєктах в Україні.
- А зранку 20 листопада російські військові знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію — там зафіксували щонайменше 12 влучань.