Окупанти пограбували вантаж «Енергоатому» на шляху до Запорізької АЕС

Російські окупанти пограбували вантаж із критично важливим обладнанням і запчастинами, який прямував на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

На блокпосту у Василівці росіяни змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів із 300. Після цього транспорт поїхав далі.

«Обігрівачі потрібні ЗАЕС, щоб підтримувати температуру у приміщеннях, а також створити умови роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію», — пояснили в «Енергоатомі».