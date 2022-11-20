Війська рф знову обстрілюють Запорізьку АЕС — 12 разів влучили по обладнанню станції

Зранку 20 листопада російські військові знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію — там зафіксували щонайменше 12 влучань.

Про це повідомили у компанії «Енергоатом».

Російський обстріл пошкодив естакади звʼязку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання станції.

Три рази окупанти влучили в районі підстанції «Райдуга». Інформацію про руйнування там наразі з’ясовують.

«Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що росіяни цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України», — заявили в «Енергоатомі».

Раніще компанія ухвалила рішення, а «Держатомрегулювання» надало дозвіл щодо виведення пʼятого та шостого енергоблоків на мінімально контрольований рівень потужності. Це необхідно для отримання пари, яка критично потрібна взимку для убезпечення станції.

Але росіяни перешкоджають запуску енергоблоків. Окупаційний «директор станції» від росатому романенко разом із військовими рф заблокував підготовку енергоблоків до виведення на мінімальний рівень потужності. А сьогоднішній обстріл пошкодив обладнання, яке необхідно для цього.