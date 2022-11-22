США виділили Україні $4,5 мільярда, а Світовий банк — $60 мільйонів

Сполучені Штати Америки виділили Україні $4,5 мільярда на підтримку державного бюджету.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

«Ці кошти почнуть виплачувати найближчими тижнями, вони допоможуть уряду України захиститися від вторгнення росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальну допомогу для людей похилого віку та вразливих верств», — йдеться в повідомленні.

Також у вівторок до державного бюджету України надійшли $60 мільйонів фінансування від Світового банку. Кошти спрямують на оплату роботи працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.