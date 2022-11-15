Байден попросив Конгрес виділити Україні $37 мільярдів

Президент Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 мільярдів екстреної допомоги Україні.

Про це пише Associated Press.

Запит включає $21,7 мільярда на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, $14,5 мільярда на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду, $900 мільйонів на охорону здоров’я та підтримку українців, які проживають у США, та $626 мільйонів на ядерну безпеку.

Запит адміністрації Байдена також передбачає виділення $9,25 мільярда на підготовку до можливого сплеску COVID-19. Допомога Україні та підготовка до коронавірусу буде частиною пакета фінансування уряду до кінця вересня 2023 року.