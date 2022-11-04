Десятки танків, сотні бронетранспортерів — США оголосили про нову військову допомогу Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72.

Про це оголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

За її словами, Штати та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні в Чехії. Загалом Україні передадуть 90 танків. Вона додала, що частину з цих танків передадуть Україні ще до кінця цього року, решту — протягом наступного.

Також, за словами Сінг, допомога Україні включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів та 1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost. Також Штати профінансують відновлення систем протиповітряної оборони HAWK, які Іспанія передає Україні.