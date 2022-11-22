Bloomberg: Єврокомісія погодила цінову межу на російський газ

Європейська комісія планує запровадити цінову межу на російський газ на рівні €275 за мегават-годину (приблизно €2,9 тис. за тисячу кубометрів).
Про це повідомляє Bloomberg.
Інструмент планують запустити, якщо ціни на біржі в Нідерландах перевищуватимуть цей рівень протягом двох тижнів. Комісія має представити цей план у вівторок.
Пропозиція все ще потребує схвалення з боку національних урядів, але вона зʼявилася після місяців лобіювання деякими країнами-членами дій, спрямованих на стримування цін на енергоносії, які виявилися руйнівними для певних секторів європейської економіки.
Хоча ціни знизилися в останні тижні через мʼяку погоду, Москва пригрозила у вівторок подальшим скороченням потоків газу до Європи, що підвищує ймовірність чергового стрибка цін.
- У вересні російський «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік» — цей газопровід є основним для поставок у ЄС. Через це ціни на газ у ЄС значно зросли. Згодом поставки відновили, але росія і так значно скоротила поставки в Європу, зокрема повністю припинивши робити це через Україну.
- У Європейському Союзі на цьому тлі почали розробляти механізм обмеження ціни на російський газ. Поки що в Єврокомісії розглядають два варіанти.