Іранські ЗМІ: Україна та Іран провели «експертні зустрічі» з приводу використання росією іранських дронів

Представництво Ірану в ООН повідомило, що Іран проводить консультації з Україною, щоб «уникнути всіх непорозумінь» щодо використання росією іранських дронів в Україні. Там наголосили, що так буде доти, доки не зникнуть усі непорозуміння.

Про це пише іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Так в Ірані відреагували на повідомлення американських ЗМІ про те, що в росії планують збудувати завод для виробництва іранських безпілотників.

Там зазначили, що після появи інформації про використання в Україні іранських дронів Іран звернувся з проханням про консультації та проведення експертної зустрічі.

«На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу», — повідомили в іранському представництві.