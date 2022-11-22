Іранські ЗМІ: Україна та Іран провели «експертні зустрічі» з приводу використання росією іранських дронів

Представництво Ірану в ООН повідомило, що Іран проводить консультації з Україною, щоб «уникнути всіх непорозумінь» щодо використання росією іранських дронів в Україні. Там наголосили, що так буде доти, доки не зникнуть усі непорозуміння.
Про це пише іранське державне інформаційне агентство IRNA.
Так в Ірані відреагували на повідомлення американських ЗМІ про те, що в росії планують збудувати завод для виробництва іранських безпілотників.
Там зазначили, що після появи інформації про використання в Україні іранських дронів Іран звернувся з проханням про консультації та проведення експертної зустрічі.
«На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу», — повідомили в іранському представництві.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів.
- За даними української розвідки, найближчими днями Іран планує відправити в рф партію з понад 200 бойових дронів.