Косово на прохання США ще на 48 годин відтермінувало введення своїх автономерів для сербів

Влада Косова відтермінувала плани зі штрафування водіїв, які відмовляються замінити старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією, ще на 48 годин. Про це її попросили США
Про це повідомляє Reuters.
Майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.
«Я приймаю його [американського посла] прохання про 48-годинну відстрочку. Я радий працювати зі США і ЄС, щоб знайти рішення протягом наступних двох днів», — заявив премʼєр-міністр Косова Альбін Курті.
Раніше косовська поліція заявила, що штрафи повинні почати виписувати з 08:00 за місцевим часом у вівторок. Вони торкнуться приблизно 10 тисяч водіїв.
Приштина і Белград не змогли домовитися в понеділок після проведення екстрених переговорів за посередництва ЄС. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який головував на переговорах, основні звинувачення поклав на Косово, бо там відхилили план Євросоюзу з врегулювання конфлікту. Опозиція в Косові теж розкритикувала Курті за те, що він поставив під загрозу відносини частково визнаної держави зі США та ЄС.
- 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію людей із сербськими документами — це спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки із сербською реєстрацією, номери теж треба було обміняти на косовські.
- Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає косовські документи. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які протестували серби.
- За планом Приштини, перереєстрація автомобілів на сербських номерах повинна закінчитися до 21 квітня. Сербія заперечує і наполягає на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.
- 20 листопада уряд Косова повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у €150.