Косово на прохання США ще на 48 годин відтермінувало введення своїх автономерів для сербів

Влада Косова відтермінувала плани зі штрафування водіїв, які відмовляються замінити старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією, ще на 48 годин. Про це її попросили США

Про це повідомляє Reuters.

Майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.

«Я приймаю його [американського посла] прохання про 48-годинну відстрочку. Я радий працювати зі США і ЄС, щоб знайти рішення протягом наступних двох днів», — заявив премʼєр-міністр Косова Альбін Курті.

Раніше косовська поліція заявила, що штрафи повинні почати виписувати з 08:00 за місцевим часом у вівторок. Вони торкнуться приблизно 10 тисяч водіїв.

Приштина і Белград не змогли домовитися в понеділок після проведення екстрених переговорів за посередництва ЄС. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який головував на переговорах, основні звинувачення поклав на Косово, бо там відхилили план Євросоюзу з врегулювання конфлікту. Опозиція в Косові теж розкритикувала Курті за те, що він поставив під загрозу відносини частково визнаної держави зі США та ЄС.