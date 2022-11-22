На Кінбурнській косі досі перебувають росіяни. Військова операція триває

На Кінбурнській косі все ще перебувають російські окупанти — там немає «сірої» зони.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
«Зараз там перебувають сили ворога, і ми продовжуємо військову операцію. Тому, якщо й створювати навколо якийсь шум, то це дозволено тільки морю. І нехай цей шторм зараз допоможе змити ворога з Кінбурнської коси, але ми продовжуємо бойову операцію. Тому як тільки вона справді буде звільнена, чи справді будуть суттєві результати цієї роботи, тоді ми відзвітуємо», — сказала Гуменюк.
Вона попросила зберігати інформаційну тишу щодо подій на Кінбурнській косі.
- 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно повідомив про звільнення майже всієї території області. Формально під окупацією залишається лише невеличка територія на Кінбурнській косі — там розташовані три маленькі села, які належать до Миколаївської області, і національний парк «Білобережжя Святослава».