ЗСУ звільнили всю Миколаївську область, окрім сіл на Кінбурнській косі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно повідомив про звільнення майже всієї території області. Формально під окупацією залишається лише невеличка територія на Кінбурнській косі — там розташовані три маленькі села, які належать до Миколаївської області, та національний парк «Білобережжя Святослава».

Також він уточнив, що водовід з Дніпра також під контролем українських сил. Далі його потрібно розмінувати та привести до ладу, після чого в Миколаєві зможуть відновити постачання води.