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ЗСУ звільнили всю Миколаївську область, окрім сіл на Кінбурнській косі

Автор:
Софія Телішевська
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно повідомив про звільнення майже всієї території області. Формально під окупацією залишається лише невеличка територія на Кінбурнській косі — там розташовані три маленькі села, які належать до Миколаївської області, та національний парк «Білобережжя Святослава».

Також він уточнив, що водовід з Дніпра також під контролем українських сил. Далі його потрібно розмінувати та привести до ладу, після чого в Миколаєві зможуть відновити постачання води.