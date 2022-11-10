ЗСУ звільнили місто Снігурівка на Миколаївщині. Це був найбільший окупований населений пункт в області

Українські сили повернули контроль над містом Снігурівка Миколаївської області. Там підняли прапор України.

Бійці 131 окремого розвідувального батальйону записали відповідне відео.

Аналітики Deep State зазначили, що «як і в Давидовому Броді місяць тому, ворог покинув Снігурівку в темну пору доби».

Це місто розташоване на річці Інгулець (притока Дніпра), росіяни окупували його 19 березня 2022 року.

Зазначимо, що багато видань вказує Снігурівку як частину Херсонської області, але це не так. Похибка виникла через те, що путін, підписуючи указ про «входження Херсонської області» до складу рф «приєднав місто Миколаївщини до Херсонщини». Тому російські медіа вказують це місто з приналежністю до Херсонської області, однак за українським адмінподілом — це Миколаївська.