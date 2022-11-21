«Ситуація важка». Президент Сербії заявив, що Приштина відправила спецпризначенців на північ Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Приштина відправила поліцейських спецпризначенців на північ Косова. За його словами, «ситуація важка і на межі зіткнень».

Про це він заявив у зверненні до нації, передає «Радіо Свобода».

Вучич просить західне співтовариство «спробувати вплинути на Приштину та допомогти зберегти мир».

«Сьогодні ввечері всі спецпризначенці з поліції з Приштини направлені у чотири різні місця на півночі краю, у тому числі на трасу Србіця — Зубін-Поток та інші місця. Ми маємо уникати зіткнення, зберігати мир. Сербія виконуватиме запит верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля і не видаватиме автомобільних номерів, але Приштина цього не робитиме. Нас чекає важка ситуація, штрафувати сербів розпочнуть із завтрашнього дня», — заявив Вучич.

Сьогодні в Брюсселі під керівництвом Жозепа Борреля пройшов раунд переговорів між президентом Сербії та премʼєр-міністром Косова Альбіном Курті щодо помʼякшення напруженості на півночі Косова, повʼязаної з поступовою відмовою від сербських номерних знаків. Вучич заявив, що переговори не принесли жодного результату.