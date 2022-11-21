«Ситуація важка». Президент Сербії заявив, що Приштина відправила спецпризначенців на північ Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Приштина відправила поліцейських спецпризначенців на північ Косова. За його словами, «ситуація важка і на межі зіткнень».
Про це він заявив у зверненні до нації, передає «Радіо Свобода».
Вучич просить західне співтовариство «спробувати вплинути на Приштину та допомогти зберегти мир».
«Сьогодні ввечері всі спецпризначенці з поліції з Приштини направлені у чотири різні місця на півночі краю, у тому числі на трасу Србіця — Зубін-Поток та інші місця. Ми маємо уникати зіткнення, зберігати мир. Сербія виконуватиме запит верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля і не видаватиме автомобільних номерів, але Приштина цього не робитиме. Нас чекає важка ситуація, штрафувати сербів розпочнуть із завтрашнього дня», — заявив Вучич.
Сьогодні в Брюсселі під керівництвом Жозепа Борреля пройшов раунд переговорів між президентом Сербії та премʼєр-міністром Косова Альбіном Курті щодо помʼякшення напруженості на півночі Косова, повʼязаної з поступовою відмовою від сербських номерних знаків. Вучич заявив, що переговори не принесли жодного результату.
- 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію людей із сербськими документами — це і спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки з сербською реєстрацією, номери теж треба було обміняти на косовські.
- Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документів. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які протестували серби.
- За планом Приштини, перереєстрація автомобілів на сербських номерах повинна закінчитися до 21 квітня. Сербія заперечує і наполягає на тому, що номерні знаки, датовані 1990-ми роками, коли Косово було частиною Сербії, є нейтральними щодо статусу Косова.
- 20 листопада уряд Косова повідомив, що з 22 листопада на порушників чекає штраф у €150.