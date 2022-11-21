Омбудсмен Лубінець: Через російські катівні у Херсонській області пройшли тисячі українців

Через російські катівні у Херсонській області пройшли тисячі українців. Окупанти навіть влаштували камери для дітей, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Щодо кількості людей, які через катівні пройшли — це тисячі людей. Я відвідував усі звільнені території, але масштаби порушень міжнародного гуманітарного права, які я побачив на Херсонщині, навіть мене вжахнули. Тут уже рф дійшла до того, що вона окремо зробила камеру для дітей, де їх так само били», — заявив він.

За його словами, загарбники не завжди хотіли від людей якусь інформацію — їх просто били по кілька днів, практично не ставлячи запитань. Деяких звинувачували у роботі на ЗСУ. При цьому російські військові знімали свої звірства на відео.

«Увесь світ облетіли відео, коли херсонці продовжували з дня у день виходити на площу уже окупованого Херсону з українськими прапорами, співати гімн, кричати «Слава Україні». І напевно, це на росіян подіяло тим чином, що вони, окрім традиційних фільтраційних таборів, катівень, традиційного використання електроструму, масово хапали цивільне населення, навіть дітей», — заявив Лубінець.