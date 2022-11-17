Омбудсман показав відео з катівні росіян у Херсоні. Там окупанти знущалися над українцями

Омбудсман Дмитро Лубінець показав відео катівні окупантів у Херсонській області.
«У звільнених населених пунктах виявляємо цивільні приміщення, які переробляли для того, щоб утримувати людей. На дверях замки, відсутність туалетів та елементарних меблів, а на стінах позначки, які свідчать про кількість днів, де за таких умов перебували наші люди», ― зазначив Лубінець.
За його словами, українці, які пережили тортури в цих катівнях, кажуть, що «було все, але найстрашніше ― струм, від нього втрачали свідомість».
Учора про виявлену в Херсоні катівню також повідомила Служба безпеки України.
За даними СБУ, росіяни в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували.
- Правоохоронці знаходять на Херсонщині тіла вбитих росіянами цивільних. 13 листопада «Радіо Свобода» повідомляло, що на на міському кладовищі у визволеному Херсоні є сліди ймовірних масових поховань.