Омбудсман показав відео з катівні росіян у Херсоні. Там окупанти знущалися над українцями

Омбудсман Дмитро Лубінець показав відео катівні окупантів у Херсонській області.

«У звільнених населених пунктах виявляємо цивільні приміщення, які переробляли для того, щоб утримувати людей. На дверях замки, відсутність туалетів та елементарних меблів, а на стінах позначки, які свідчать про кількість днів, де за таких умов перебували наші люди», ― зазначив Лубінець.

За його словами, українці, які пережили тортури в цих катівнях, кажуть, що «було все, але найстрашніше ― струм, від нього втрачали свідомість».

Учора про виявлену в Херсоні катівню також повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, росіяни в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували.