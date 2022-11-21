Bloomberg: Росія втратила 90% ключового європейського ринку нафти

За два тижні до набуття чинності ембарго Євросоюзу росія вже втратила понад 90% ключового європейського ринку нафти.
Про це пише Bloomberg.
Протягом чотирьох тижнів до 18 листопада рф відправляла лише 95 тисяч барелів на день до Роттердаму, який є єдиним європейським пунктом призначення для морських поставок за межами Середземноморського/Чорноморського басейну. На початку лютого рф відправляла понад 1,2 мільйона барелів на день.
Три чверті сирої нафти, що завантажується в російські балтійські порти, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом.
- З 5 грудня у Євросоюзі набере чинності ембарго на постачання майже всієї нафти з росії. Тимчасове право на постачання нафти з рф трубопроводом збережуть лише Угорщина, Словаччина і Чехія.
- Очікується, що 23 листопада країни G7 оголосять граничний рівень цін на російську нафту.