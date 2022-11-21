Туреччина звинуватила курдських бойовиків в ударі по своєму прикордонному району та заявила про загиблих

Щонайменше троє людей загинули після ракетного обстрілу Каркомиша в прикордонному районі Туреччини.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Ще шестеро людей отримали поранення. Під обстріл потрапили школа, два будинки та вантажівка, повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Турецька влада звинуватила бойовиків угрупування «Робітнича партія Курдистану» в тому, що вони випустили пʼять ракет з півночі Сирії.