«Все полагодимо». ОП закликав українців не панікувати через можливість блекауту

Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Влада впевнена, що повного блекауту в Україні не буде.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Хочу відразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», — наголосив представник ОП.

За його словами, енергетики намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.

«Ми у своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо», — резюмував Тимошенко.