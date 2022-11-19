Обстріл енергосистеми 15 листопада завдав економіці щонайменше $500 мільйонів прямих збитків

Російська ракетна атака по енергосистемі Україні 15 листопада завдала економіці прямих збитків в діапазоні від 500 мільйонів до одного мільярда доларів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«За нашими підрахунками, атака 15 числа завдала від пів мільярда до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави», — зазначив він.
Гетманцев наголосив, що, крім прямих, є ще непрямі збитки, зокрема коли підприємства не можуть працювати через вимкнене електропастачання.
- Російські обстріли критичної інфраструктури вивели з ладу майже половину енергетичної системи України.
- 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.