Британія передасть ЗСУ 120 зенітних гармат

Велика Британія передасть Україні 120 зенітних гармат, радіолокаційні станції та спеціальне зимове обладнання для військових.

Про це під час візиту до Києва заявив премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак.

«Британія продовжуватиме надавати допомогу аж до того моменту, поки Україна не здобуде мир і безпеку, на які вона розраховує», — сказав він.

Сунак нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військової допомоги на понад £3 мільярди.

«Ми також будемо надавати нову допомогу, зокрема 120 зенітних гармат і радіолокаційні станції», — заявив Сунак.