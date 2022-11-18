До звільненого Херсону вирушив перший потяг із Києва

Перший за довгий час потяг зі столиці України вирушив до нещодавно визволеного Херсону.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Перший потяг поїхав у Херсон! Це наш потяг перемоги! У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги у спільній ініціативі Укрзалізниці» та UNITED24», — ідеться в дописі.

Тимошенко уточнив, що потяг до Херсону вирушатиме з Києва по парних числах, а повертатиметься до столиці ― по непарних.