За час дії візового режиму з рф тільки 10 росіян змогли вʼїхати в Україну

За чотири місяці дії візового режиму з росією право на вʼїзд в Україну отримали всього 10 громадян рф.
Про це на запит hromadske повідомили в МЗС України.
Важливо, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, тому на території рф немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни рф на території росії не можуть подаватися на українські візи. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там.
Утім, наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України — остаточне рішення ухвалюватимуть прикордонники.
- 11 лютого на сайті Офісу президента зʼявилася петиція про введення візового режиму з росією. Вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом. Володимир Зеленський підтримав цю ідею і доручив опрацювати її премʼєр-міністру Денису Шмигалю.
- З 1 липня в Україні запрацював візовий режим із росією.