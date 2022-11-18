За час дії візового режиму з рф тільки 10 росіян змогли вʼїхати в Україну

За чотири місяці дії візового режиму з росією право на вʼїзд в Україну отримали всього 10 громадян рф.

Про це на запит hromadske повідомили в МЗС України.

Важливо, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, тому на території рф немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни рф на території росії не можуть подаватися на українські візи. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там.

Утім, наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України — остаточне рішення ухвалюватимуть прикордонники.