Уряд призначив колишнього посла в Німеччині Мельника заступником міністра закордонних справ

Кабінет міністрів призначив колишнього посла в Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Кабінет міністрів України призначив Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України», — зазначив він.
- 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив низку послів України в різних країнах. Зокрема, президент звільнив Андрія Мельника — посла в Німеччині, який став дуже відомим у цій країні завдяки нещадній критиці місцевого уряду за позицію щодо допомоги Україні. Німецьке видання BILD з посиланням на джерела в українському уряді повідомляло, що Мельника призначать заступником міністра закордонних справ.
- 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла України в Німеччині. Ним стане дипломат Олексій Макеєв.