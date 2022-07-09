Зеленський звільнив низку послів, зокрема в Німеччині та Угорщині

Президент Володимир Зеленський звільнив цілу низку послів України в різних країнах.

Про це свідчать відповідні укази.

Зокрема, президент звільнив Андрія Мельника — посла в Німеччині, який став дуже відомим в цій країні завдяки нещадній критиці місцевого уряду за позицію щодо допомоги Україні. Німецьке видання BILD повідомляло з посиланням на джерела в українському уряді, що Мельника призначать заступником міністра закордонних справ.

Також Зеленський звільнив посла в Угорщині Любов Непоп, у Чехії — Євгена Перебийніса, у Норвегії — Вʼячеслава Яцюка, в Індії — Ігоря Поліху.