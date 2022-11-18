У Молдові з-під домашнього арешту випустили колишнього президента Ігоря Додона

Вища судова палата перевела з-під домашнього арешту під судовий контроль колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Про це пише NewsMaker.

Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року. Тоді у нього пройшли обшуки в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду та фінансування політичної партії злочинною організацією. Під арешт його відправили за «справою про кульок», що отримала таку назву за відео, на якому Додон отримує від олігарха Влада Плахотнюка чорний пакет.

За версією прокурорів, Додон отримав від Плахотнюка від 600 тисяч до мільйона доларів. Гроші мали піти на витрати партії.