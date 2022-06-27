Експрезиденту Молдови Додону висунили ще одне звинувачення — у перевищенні повноважень

У Молдові прокурори висунули ще одне звинувачення колишньому президенту Ігорю Додону. Тепер його звинувачують також і в перевищенні повноважень.

Про це пише NewsMaker.

Справа стосується незаконних схем під час закупівлі електроенергії у 2008—2009 роках через компанію Energocom. Тоді Додон був міністром економіки та торгівлі.

«Він звинувачується в тому, що, обіймаючи цю посаду, підписав указ, на підставі якого в травні 2008 року гендиректор Energocom уклав з угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків на $11,9 млн», — зазначили в прокуратурі.

Сам Додон запевняє, що ця справа безперспективна і його провину не зможуть довести. Сам він також своєї провини не визнає.