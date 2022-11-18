Петиція про позбавлення нардепів ОПзЖ мандатів зібрала підписи. Її розгляне Зеленський

Петиція про позбавлення мандатів усіх народних депутатів від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» набрала необхідних 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент.

Петиція авторства нардепа від «Євросолідарності» Олексія Гончаренка закликає Зеленського звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути вже подану нардепом постанову про позбавлення мандатів усіх депутатів — вихідців із ОПзЖ, оскільки вони просували російську пропаганду, а деякі з них після повномасштабного вторгнення росії перейшли на бік окупантів.

«Серед найпомітніших фігур — кум путіна віктор медведчук, його друг тарас козак та ілля кива. Частина депутатів втекли за кордон. Як мінімум 9 народних обранців від ОПзЖ не відвідали жодного засідання у Верховній Раді з початку повномасштабного вторгнення. Це Олег Волошин, Юрій Солод, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Вадим Столар, Федір Христенко, Андрій Деркач, віктор медведчук. Останній у Раді вже ніколи не зʼявиться», — йдеться в тексі петиції.