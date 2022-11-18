У Туреччині арештували 17 людей, яких підозрюють у причетності до теракту в Стамбулі

Суд у Туреччині арештував 17 людей, яких підозрюють у причетності до теракту в Стамбулі. Тоді загинули шестеро людей.
Про це пише The Associated Press.
На суді їх звинуватили в посяганні на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.
Водночас суд звільнив ще трьох попередньо увʼязнених підозрюваних. Він також наказав депортувати з Туреччини 29 людей, які були затримані поліцією у звʼязку з інцидентом.
Також прокуратура близько 5 годин допитувала головну підозрювану в цій справі. Там вважають, що саме сирійка Ахлам Албашир заклала вибухівку на одній із центральних вулиць.
- 13 листопада вдень у турецькому місті Стамбул стався вибух на одній із центральних вулиць біля площі Таксім. За останніми даними, шестеро людей загинули, понад 80 отримали поранення. Українців серед постраждалих унаслідок вибуху немає.
- 14 листопада міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу повідомив, що людину, яка залишила бомбу на вулиці біля площі Таксім, уже заарештували.