У Туреччині арештували 17 людей, яких підозрюють у причетності до теракту в Стамбулі

Суд у Туреччині арештував 17 людей, яких підозрюють у причетності до теракту в Стамбулі. Тоді загинули шестеро людей.

Про це пише The Associated Press.

На суді їх звинуватили в посяганні на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.

Водночас суд звільнив ще трьох попередньо увʼязнених підозрюваних. Він також наказав депортувати з Туреччини 29 людей, які були затримані поліцією у звʼязку з інцидентом.

Також прокуратура близько 5 годин допитувала головну підозрювану в цій справі. Там вважають, що саме сирійка Ахлам Албашир заклала вибухівку на одній із центральних вулиць.