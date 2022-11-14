Теракт у Стамбулі: правоохоронці затримали підозрюваного, який нібито заклав вибухівку

Турецькі правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні теракту на одній із центральних вулиць Стамбулу. Він нібито заклав там вибухівку.

Про це пише Al Jazeera.

Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу повідомив, що людину, яка залишила бомбу на вулиці біля площі Таксім, вже арештували.

Міністр звинуватив у теракті Робочу партію Курдистану.

«За нашими оцінками, наказ про смертоносну терористичну атаку надійшов з Айн аль-Араб на півночі Сирії. Ми вживатимемо заходів у відповідь проти тих, хто несе відповідальність за цей мерзенний теракт», — підкреслив Сойлу.

Наразі жодна з організацій або угруповань не взяла відповідальності за цей вибух. Також невідомо, якої саме статі затримана людина — чоловік чи жінка.