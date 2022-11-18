Haaretz: Ізраїль дозволив країнам Заходу постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами

Влада Ізраїлю дозволила передавати Україні зброю з ізраїльськими компонентами. Також там погодилися профінансувати «стратегічні матеріали», необхідні для військової допомоги Україні.

Про це пише Haaretz із посиланням на власні джерела.

США кілька тижнів тому звернулися до Ізраїлю з проханням більше долучитися до допомоги Україні. Американці хотіли, щоб Ізраїль погодився передати Україні деякі системи ППО.

Але згодом вони домовилися про те, що Ізраїль профінансує «стратегічні матеріали» на мільйони доларів, які потрібні для української армії. Цей платіж пішов на адресу країни-члена НАТО, яка вже закупила ці «матеріали» і відправила в Україну.

Крім цього, Міноборони Ізраїлю дозволило країнам Заходу постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами, зокрема електрооптичними системами та системами керування вогню.

Ізраїль попросив усі сторони, які залучені до цих процесів, не оголошувати про це публічно.