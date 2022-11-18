Генштаб: У росії до «ПВК Вагнера» вербують працівників промислових підприємств

У Бєлгородській області росії працівників промислових підприємств активно вербують до «ПВК Вагнера».
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі приватної військової компанії терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.
Збори планують проводити партіями по 25% працівників від комбінату. Після цього учасникам запропонують підписати контракт.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, а й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці» відповідальні за низку страт полонених на відео і воєнні злочини.
- Очільника «вагнерівців» пригожина кілька разів помічали в Україні, зокрема в Попасній, де в серпні українські HIMARS знищили базу найманців. Окрім того, пригожин їздить по колоніях і вʼязницях, де агітує увʼязнених вступати до ПВК.
- 4 листопада президент росії путін заявив журналістам, що в рф мобілізували 318 тисяч осіб, з яких 49 тисяч уже на війні проти України. Офіційно російська влада заявляла про план мобілізувати до лав армії 300 тисяч росіян. Путін пояснив більшу кількість мобілізованих «потоком добровольців». При цьому міністр оборони сергій шойгу 1 листопада називав зовсім інші цифри — він казав, що в Україну відправили 87 тисяч мобілізованих.