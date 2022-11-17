Київрада відхилила петицію з проханням відновити зруйнований іранським дроном будинок на Жилянській

Комісія Київської міської ради з питань архітектури та містобудування відхилила петицію на сайті КМДА з проханням відновити зруйнований іранським дроном житловий будинок на вулиці Жилянській.
Про це повідомив автор петиції Семен Широчин.
Він відвідав засідання комісії.
«Розповідав, як важливо відбудувати будинок, що він цінний, що нам запропонували допомогу поляки, що мешканці хочуть відновлення, що тисячі киян хочуть відновлення і що цей будинок має бути відновлений як символ нашої стійкості», — написав Широчин.
За його словами, заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп відповів, що «50% будинку зруйновано, все відновити не можна». Після цього комісія одноголосно відхилила петицію.
- Зранку 17 жовтня, росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Вибухи зафіксували в Шевченківському районі столиці — окупанти влучили в житловий будинок. Там загинули пʼятеро людей.
- За даними краєзнавця Антона Короба, цей дім збудував купець першої гільдії Йоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев, який був власником фабрики гнутих меблів і металевих виробів на цій вулиці.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики сподіваються, що історичний будинок, який 17 жовтня зруйнував російський дрон-камікадзе, можна реставрувати. На думку мера Києва Віталія Кличка, ця будівля не підлягає відновленню. За його словами, там втратили житло 16 родин.
- Петиція до Кличка з проханням відновити зруйнований іранським дроном будинок набрала понад 6 тисяч голосів.