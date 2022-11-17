Іранський безпілотник Shahed атакував ізраїльський танкер біля Оману

У Центральному командуванні США заявили, що атаку на танкер Pacific Zircon біля Оману 15 листопада здійснив безпілотник іранського виробництва.

Про це пише Reuters.

Раніше ізраїльський чиновник звинуватив Іран в ударі по танкеру Pacific Zircon, яким керує контрольована Ізраїлем компанія Eastern Pacific Shipping. Там повідомили, що корпус судна отримав незначні пошкодження. Постраждалих та розливу газойлю не було.

За словами представника Білого дому, Сполучені Штати впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив удар за допомогою безпілотного літального апарату. Іранське видання Nournews, повʼязане з органами безпеки країни, звинуватило у нападі Ізраїль.

У Центральному командуванні США 16 листопада заявили, що це був ударний дрон серії Shahed іранського виробництва.

«Цей напад безпілотного літального апарата на цивільне судно в цій критично важливій морській протоці ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні», — йдеться у заяві Центрального командування.