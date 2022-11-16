Зеленський доручив Данілову відреагувати на петицію про повне блокування видання «Страна.ua»

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням «Страна.ua».

Відповідь опублікована на сайті президента.

Зеленський нагадав, що Рада нацбезпеки та оборони двічі запроваджувала санкції проти засновників сайту і блокувала інтернет-ресурси, повʼязані з цим виданням. Зеленський також нагадав, що реалізація та моніторинг ефективності санкцій — це відповідальність Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації та Національного банку за участю Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації.

За підсумком цього електронну петицію надіслали секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову з проханням розглянути порушені в ній питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати ініціатора про результати.