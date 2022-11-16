Зеленський доручив Данілову відреагувати на петицію про повне блокування видання «Страна.ua»

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням «Страна.ua».
Відповідь опублікована на сайті президента.
Зеленський нагадав, що Рада нацбезпеки та оборони двічі запроваджувала санкції проти засновників сайту і блокувала інтернет-ресурси, повʼязані з цим виданням. Зеленський також нагадав, що реалізація та моніторинг ефективності санкцій — це відповідальність Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації та Національного банку за участю Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації.
За підсумком цього електронну петицію надіслали секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову з проханням розглянути порушені в ній питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати ініціатора про результати.
- 24 жовтня петиція про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням «Страна.ua» набрала необхідні 25 тисяч голосів для її розгляду Володимиром Зеленським.
- 20 серпня 2021 року РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» ігоря гужви та відеоблогера шарія, а також проти його дружини, її матері та кількох інших осіб.
- Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 30 грудня 2021 року, крім основних доменів «Шарій.Нет» і «Страна.ua», блокується також доступ до вебресурсів і сервісів, аналогічних за змістом (наприклад, до так званих сайтів-дзеркал).